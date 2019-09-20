7 لقطات من حفل افتتاح الجونة السينمائى

بعد ساعات من انتهاء حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، رصدت "الدستور" عدة لقطات أثناء انطلاق هذه الدورة الجديدة من المهرجان.



وبعد أن خطف الأنظار الفنان أحمد الفيشاوي خلال دورتي المهرجان الأولى والثانية واعتلاه التريند مرة بعد أزمة تصريحاته أثناء عرض فيلم "الشيخ جاكسون" والأخرى أثناء تقبيل زوجته أمام الجمهور وعدسات المصوريين؛ لم يحدث "الفيشاوي" جدلًا في هذا الدورة وذهب التريند لرانيا يوسف من خلال ظهورها بفستان مثير للجدل، معلقين رواد السوشيال ميديا: "يعني غطت تحت وفتحت فوق".

. ظهور الفنانة شيري عادل لأول مرة مع الداعية معز مسعود رغم انفصالهما منذ فتره قصيرة مما أثار الشكوك لدى البعض.

. تشابه شديد بين تفصيلة وألوان فساتين منى زكي ونور وأمينة خليل مما وضعهن في موقف محرج.

. لأول مرة لا يشعر الجمهور في حدث فني كبير من حضور ياسمين صبري.

. حضور محمد رمضان لفعاليات المهرجان رغم هجومه السابق للمهرجان.

. انتهاء زمن "3 دقات" بعد غياب الأضواء عن صناعها في حفل الافتتاح.

. تراجع ملحوظ في عدد النجوم الحاضرين ومستوى الدورة أقل توهجا من الدورتي الأولى والثانية.