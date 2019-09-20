الجمعة 20 سبتمبر 2019 الموافق 21 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

7 لقطات من حفل افتتاح الجونة السينمائى

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:09 ص
جريدة الدستور
أحمد عارف
طباعة
بعد ساعات من انتهاء حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، رصدت "الدستور" عدة لقطات أثناء انطلاق هذه الدورة الجديدة من المهرجان.

وبعد أن خطف الأنظار الفنان أحمد الفيشاوي خلال دورتي المهرجان الأولى والثانية واعتلاه التريند مرة بعد أزمة تصريحاته أثناء عرض فيلم "الشيخ جاكسون" والأخرى أثناء تقبيل زوجته أمام الجمهور وعدسات المصوريين؛ لم يحدث "الفيشاوي" جدلًا في هذا الدورة وذهب التريند لرانيا يوسف من خلال ظهورها بفستان مثير للجدل، معلقين رواد السوشيال ميديا: "يعني غطت تحت وفتحت فوق".
. ظهور الفنانة شيري عادل لأول مرة مع الداعية معز مسعود رغم انفصالهما منذ فتره قصيرة مما أثار الشكوك لدى البعض.
. تشابه شديد بين تفصيلة وألوان فساتين منى زكي ونور وأمينة خليل مما وضعهن في موقف محرج.
. لأول مرة لا يشعر الجمهور في حدث فني كبير من حضور ياسمين صبري.
. حضور محمد رمضان لفعاليات المهرجان رغم هجومه السابق للمهرجان.
. انتهاء زمن "3 دقات" بعد غياب الأضواء عن صناعها في حفل الافتتاح.
. تراجع ملحوظ في عدد النجوم الحاضرين ومستوى الدورة أقل توهجا من الدورتي الأولى والثانية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

في ليلة السوبر.. كهربا يدعم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الأميرة الضبع تعتذر عن إساءتها لمصر: أمر بحالة نفسية سيئة منذ وفاة ابني (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الثأر لزوجها.. أرملة الشهيد العميد عادل رجائى توجه رسائل للمصريين

منذ حوالي 12 ساعة

إطلالة رانيا يوسف بـ"الجونة السينمائي" تثير الجدل من جديد (صور)

ads

الصور

image description

150 صورة ترصد إطلالات النجوم في مهرجان الجونة السينمائي

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

الأكثر قراءة

أول تعليق من ابنة "بن على" على وفاته

كواليس اختيار حسام البدري مدربًا لمنتخب مصر

حجز بطلان تطبيق عقود الإيجارات القديمة على الأشخاص الاعتبارية كمستأجرين للتقرير

بعد الثأر لزوجها.. أرملة الشهيد العميد عادل رجائى توجه رسائل للمصريين

أيام زمان

حيلة محمد عبدالوهاب للاتصال بالتليفون حتى لا يتسرب الرقم

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

الصحة

"الثوم".. صيدلية فى منزلك.. مالا تعرفه عنه

خلل الساعة البيولوجية يؤثر على صحة الأمعاء

فائدة غير متوقعة للجبنة على صحة الأوعية الدموية

علماء بالإمارات يعيدون"علاجا بكتيريا" مثيرا للجدل ضد السرطان

الرئيس نيوز

تعزيزات أمنية بمحيط برج العرب لتأمين موقعة السوبر بين الأهلى والزمالك

عادت نادمة ومعتذرة.. صاحبة فيديو «إسقاط مصر» تتراجع وتعتذر للرئيس

"الكاف" ينفي تصريحات مرتضى منصور بشأن مباراة الزمالك والترجي

حبس خطيب مسجد بـ"الأوقاف" انتحل صفة "مأذون شرعى"

منوعات

انخفاض عدد الطيور في أمريكا وكندا بنحو 3 مليارات طائر خلال نصف قرن

نتيجة الثانوية الليبية بالاسم ورقم الجلوس

استعلم عن نتائج الثانوية ليبيا 2019: موقع نتيجة الشهادة الثانوية 2019 في ليبيا برقم الجلوس موقع وزارة التعليم

ننشر الآن نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 عبر رابط natija.moel.ly

كشكول

"التعليم" تصدر منشوراً مهماً يتعلق بسياسات الأول والثاني الثانوي (مستند)

تقسيم الدراسة لفترتين بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبي في بولاق الدكرور

"شعلان" يعلن عن استعدادات جامعة الزقازيق للعام الدراسي الجديد ‭

تكريم 49 طالب أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم

إسلام سياسي

القصة الكاملة للتظاهرات الفرنسية المهاجمة لأمير قطر بمشاركة مصرية

منظمة فرنسية تفتح النار على أمير قطر بعد زيارته لباريس

مظاهرة فرنسية تهاجم أمير قطر وتتهمه بدعم الإرهاب .. صورة

كواليس اجتماع التنظيم الدولي للإخوان في إسطنبول حول انشقاقات الشباب


زيت وسكر

قريبًا.. تدمير الأورام السرطانية بهذه الطريقة

الحكومة تبحث آليه دعم صغار المزارعين

شرطة التموين تواصل جهودها ضلبط الأسواق

ضخ كميات كبيرة من ألبان الأطفال المدعمة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
نعيم صبرى.. صافينى مرة
لواء.حمدى البطران
حتمية التصحيح قبل وقوع الكارثة
مدحت بشاى
لم نتصدَ فكريًا للإرهاب
ثروت الخرباوي
خطاب دينى جديد
المزيد

الثقافة

"قلب فى المنفى".. معرض جديد لـ منال ديب بواشنطن

وائل خورشيد يكتب: لا حياد في الحب

فى عامها الرابع.. تعرف على أبرز الموضوعات بمجلة "عالم الكتاب"

"تغريبة بنى همام".. رواية جديدة لأحمد جاد الكريم

صفحتنا ع الفيس بوك