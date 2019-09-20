إزالة 29 حالة تعد علي المسطحات المائية والنيل بالمنيا

تمكنت شرطة المسطحات المائية بالمنيا بالتعاون مع قوات الأمن من ضبط وإزالة 20 حالة تعد ومخالفة علي المسطحات المائية بالمحافظة و9 حالات تعد علي نهر النيل.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارًا من العميد مجدي سالم بنجاح شرطة المسطحات المائية بالمحافظة من ضبط وإزالة 20 حالة تعد ومخالفات علي المسطحات المائية منها محاولات ردم أجزاء من هذه المسطحات أو استغلال المياه في الري بصورة غير قانونية أو الصيد الغير قانوني (الصيد الجائر).



كما تم إزالة 9 حالات تعد علي نهر النيل منها حالات بناء مخالف علي ضفاف النيل أو إلقاء مخلفات صناعية أو صرف صحي تلوث المياه أو الصيد بصورة غير قانونية ودون تصريح.



تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.