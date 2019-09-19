توفيق عكاشة: يجب إنشاء قبة حديدية تحمي سماء "أرامكو"

استنكر الإعلامي توفيق عكاشة، استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، قائلًا إنه حادث مأساوي، ومدبر ومخطط على أكبر شركة نفط في العالم، تمثل العمود الفقري لاحتياجات العالم النفطية، وبمجرد ضربها ارتفع سعر النفط.



وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا بد أن يكون هناك منصات دفاعية تحمي سماء شركات أرامكو، أو ردارات لحماية أهداف الشركة، وتعوق وصول أي عدو لمعامل الشركة.



ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك أيضا قبة حديدية تحمي الشركة، مردفًا: "العرب جميعا وبلا استثناء يحتاجون ن يعيدوا النظر في فلسفتهم الإدارية، فذكاء العرب قد تراجع".



ووصف الفلسفة الإدارية للعرب بـ"الغريبة"، مؤكدا أن هناك خطة تستهدف استنزاف موارد المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، ودول الخليج بصفة عامة، متمنيا أن يكون الوضع بين الدول العربية هادئة، وتنتهي الأزمة اليمنية.

