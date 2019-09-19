أرملة الشهيد عادل رجائي: "الشير" ضد الجيش يقتلنا ألف مرة

وجهت سامية زين العابدين، أرملة الشهيد عادل رجائي، رسالة لمن يشيرون الفيديوهات المسيئة للجيش للمصري، والتي تهاجمه، قائلة: "مفكرتوش وأنتوا بتدوسوا شير على فيديوهات تهين الجيش، أن هذا يذبح أسر الشهداء، نموت ألف مرة وأنتوا بتعملوا شير لفيديوهات تنال من بلدي وكرامة بلدي وجيشي وشرطتي".



وأضافت أرملة الشهيد، خلال لقائها مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لحد النهاردة بسمع صوت المفتاح في ميعاد رجوع جوزي، أنا وكل الزوجات والآباء والأمهات، مفيش مناسبة إلا وبتبكينا، مفيش حاجة بتفرحنا"؟.



وتساءلت: "لماذا تساعدون أعداء مصر على هدم مصر، من يشن الهجمات الإلكترونية هم أعداء مصر، وبتشيير الفيديوهات أنتم تقتلوا كل شهيد استشهد، وكل مصاب فقد جزء من جسمه، حرام عليكم تبوظوا كل مجهود الدولة المصرية".



ولفت زين العابدين، إلى أن اغتيال العميد عادل رجائي كان يوم 22 أكتوبر، من أجل مخطط 11-11 لأنه كان قائد فرقة منوطة بحماية القاهرة الكبرى.





