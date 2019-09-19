اطلالة درة بفستان سندريلا في مهرجان الجونة السينمائي 2019
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:08 م
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شاركت درة خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي 2019 في دورته الثالثة بإطلالة جذابة بفستان بقصة الأميرات باللون البينك الغامق، بدون أكمام، وتنورة واسعة متعددة الطبقات، وتميز التصميم بالكامل بطيات صغيرة وكشاكش رفيعة.
وجاءت إطلالة درة من خلال فستانها بكلاتش باللون الفضي المائل للأسود، ونسقت مع الفستان مجوهرات بسيطة مكونة من أقراط طويلة وخواتم ماسية طويلة، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع للأعلى المناسب لتصميم الفستان، والذي أبرز ملامح وجهها الناعمة.
واختارت اعتماد المكياج الناعم، والتركيز على رسمة العيون السموكي، وأحمر الشفاه النيود.
وجاءت إطلالة درة من خلال فستانها بكلاتش باللون الفضي المائل للأسود، ونسقت مع الفستان مجوهرات بسيطة مكونة من أقراط طويلة وخواتم ماسية طويلة، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع للأعلى المناسب لتصميم الفستان، والذي أبرز ملامح وجهها الناعمة.
واختارت اعتماد المكياج الناعم، والتركيز على رسمة العيون السموكي، وأحمر الشفاه النيود.