أغنية أكرم حسني "سيما" في افتتاح مهرجان الجونة (فيديو)

أدى أكرم حسني أغنية سيما، خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2019، في دورته الثالثة على تقديم عدة مفاجآت خلال افتتاح حفل المهرجان، المقرر إقامته اليوم الخميس، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين.



وكانت أولى المفاجآت هو اختيار النجم الكوميدي أكرم حسنى لتقديم أغنية الافتتاح التي تحمل اسم "سيما"، وهى من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع موسيقى وماستر صوتي هاني محروس.



كما اختارت إدارة المهرجان المطرب "أبو" لتقديم أغنية حفل ختام المهرجان يوم 27 سبتمبر وتحمل اسم "حبيبي يا ليل" كلمات وألحان "أبو" وتوزيع روبرت كمال، وتعد المرة الثانية التي يشارك فيها "أبو" بأغنية في المهرجان، حيث سبق وقدم أغنية "3 دقات" مع الفنانة يسرا.