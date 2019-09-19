بـ "كاش مايوه".. زينة تشارك جمهورها بصورة جديدة

نشرت الفنانة زينة، صورًة جديدة لها من الساحل الشمالي علي الحساب الخاص علي موقع "إنستجرام" وبدت بإطلالة جريئة وتناسب البحر.



وارتدت زينة فستانً أسود "كاش مايوه"، شفاف يظهر تفاصيل المايوة مع هذه الإطلالة البسيطة المناسبة للبحر مكياج هادئ جدًا وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.



وتفاعل جمهور زينة مع هذه الصور كثيرًا وعبروا لها عن إجابهم وحبهم لها من خلال التعليقات، وتعتبر زينة من أكثر الفنانات التي تشارك جمهورها دائمًا كل ما هو جديد وتزودهم بأحدث صورها وإطلالاتها المختلفة بشكل مستمر.

