السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.



ونقلت رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي قدم العزاء لأسرة الفقيد، الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن وقواته المسلحة.



وتوفي، مساء أمس الأربعاء، الفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، حيث تولى منصب رئيس الأركان من يوليو 1983، إلى أكتوبر 1987.



تخرج الفريق الراحل فى الكلية الحربية 1950، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، وشارك فى حروب مصر من 1956، حتى حرب أكتوبر العظيمة، حيث كان قائدا للفرقة 21 مدرعة.



حصل الفريق إبراهيم العرابي على عدة أوسمة وأنواط، حيث حصل على ميدالية 6 أكتوبر، وميدالية يوم الجيش، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، ونوط تحرير سيناء، ونوط الاستقلال العسكري، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى.



تولى الفريق العرابي منصب قائد الجيش الميداني عام 1981، وشغل منصب رئيس عمليات من 1981، إلى 1983، وولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة 1983 حتى عام 1987، قبل أن يخرج للمعاش، ويتولى منصب رئيس الهيئة العربية للتصنيع حتى عام 1995.