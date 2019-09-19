تعليم مطروح: 772 مدرسة جاهزة لانطلاق العام الدراسى الأحد المقبل

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، صباح اليوم الخميس، إن مدارس مطروح بكافة الإدارات التعليمية على أتم استعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد صباح الأحد المقبل، بعد البداية الجزئية المثالية للعام الدراسي بروضات الأطفال والمدارس الابتدائية.



وأكد الجاهزية الكاملة لانطلاق الدراسة مع توافر كل الأجواء التربوية المناسبة للطلاب، موضحًا أن عدد المدارس بالمحافظة 772.



وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه وجه مدير عام التعليم العام ومديري الإدارات التعليمية بمواصلة متابعة وضع مقاعد الأطفال والتلاميذ بروضات الأطفال، والفصول الخاصة بالصفين الأول والثاني الابتدائي، طبقًا لمنظومة التطوير التعليمي الجديد، والتي يقودها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأضاف: أن المديرية اتخذت كل الإجراءات اللازمة والتدابير المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ مطروح لضمان صرف وجبات غذائية صحية مطابقة للمواصفات للتلاميذ مع بداية العام الجديد، ضمانًا لصحة وسلامة الطلاب.



وأكد أن تعليم مطروح أعد خطة متكاملة لتطبيق أفضل الرؤى والسبل لتطوير العملية التعليمية وانطلاق العام الدراسي الجديد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب، بعد الانطلاق الجزئي المتميز للعملية التعليمية بروضات الأطفال والمدارس الابتدائية الأسبوع الماضي، والتي تعد دافعًا قويًا لتحقيق موسم متميز يضمن مواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية



وتابع أن الخطة الجديدة لتعليم مطروح تتضمن تأهيل ورفع كفاءة المعلمين والعاملين وصيانة المدارس وتوفير الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية والمتابعة الإلكترونية ودمج التكنولوجية في العملية التعليمية، بالإضافة إلى أعمال النظافة والمشاركة المجتمعية، وكذلك رعاية وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين فى شتى المجالات.