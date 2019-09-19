أول ظهور لـ "أحمد الفيشاوي" وزوجته فى مهرجان الجونة

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها بأول صورة لهم من الجونة، عبر حسابها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وكانت الصورة من داخل أتوبيسات النقل الخاص بالمهرجان، وظهرت بجانبها زوجة ‏الفيشاوي.

يتوافد نجوم الفن إلى مدينة الغردقة، من أجل انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي اليوم، حيث كان أول ظهور لنجوم الفن من خلال الفنان أحمد الفيشاوي وكانت برفقة زوجته.

ويذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يستعد لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "عقدة الخواجة" مع الفنانة هيفاء وهبي، والعمل قصة كريم فاروق ‏وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل ‏مساعدًا للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين‎.‎



