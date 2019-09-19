هوندا تكشف رسميا عن النسخة الكهربائية من طراز CR-V

بعد طرح نسخته التقليدية العاملة بالجازولين ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات، كشفت شركة هوندا عن النسخة الكهربائية من طراز CR-V موديل 2020.



ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية من عرض الطراز الكهربائي CR-V، الذي أعلنت شركة هوندا عنه ضمن احتفالية بمقرها بالولايات المتحدة الأمريكية.



ومن المميزات التي سيتمتع بها الطراز الكهربائي CR-V، كونه من الموديلات القليلة التي تطرحها هوندا ويتوافر بها زر مباشر للتشغيل وغلق محرك السيارة.



كما أضافت هوندا للطراز خاصية الشحن اللاسلكية للهواتف المحمولة، ونظاما فريدا من نوعه لترشيد استهلاك طاقة بطارية المحرك.



وسيعمل الطراز بمحرك هجين بسعة 2.0 لتر، بـ4 أسطوانات، وينتج قوة إجمالية تصل إلى 212 حصانا، ويطرح الطراز رسميا للبيع بداية من عام 2020 المقبل.