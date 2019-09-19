تعرّفي على تطعيمات طفلك في "سنة أولى مدرسة"

تحرص كافة الأمهات على صحة أطفالهن من خلال اتباع جدول التطعيمات الخاص بهم وبالتزامن مع قرب الموسم الدراسي نوضح خلال السطور التالية التطعيمات الهامة وفقا لخطة وزارة الصحة لهذا العام.

تطعيم شلل الأطفال.



يحصل الطفل على جرعات معززة ضد مرض شلل الأطفال وذلك خلال السابعة وعمر الثالثة عشر، وهي جرعات ضرورية لتكوين مناعة طويلة الأمد عند الأطفال.



وهناك أربع جرعات أساسية يحصل عليها الطفل على مدار السنة الأولى من عمره، بالإضافة للحملات القومية التي تقوم بها الدولة ضد شلل الأطفال، ويجب على كل طفل أن يحصل على كل الجرعات التي تعلن عنها وزارة الصحة.



لقاح الحمى الشوكية (التهاب السحايا)



يوفر هذا اللقاح وقاية جزئية ضد المرض لذلك يفضل تكراره مرة كل 3 سنوات، وعلى الأم أن تقوم بتبليغ المدرسة الخاصة بالطفل عن تاريخ آخر مرة حصل فيها على التطعيم، ويمكن الحصول على هذا اللقاح من مركز التطعيمات بالمصل واللقاح بسعر حوالي 60 جنيهًا.



ضد الديدان المعوية



خاصة في محافظات الصعيد حيث تنتشر إصابة الأطفال بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس"الدودة الدبوسية"، ويحصل عليها الطفل في عمر المدرسة 3 سنوات إلى 12 سنة.

خطة وزارة الصحة ايضًا تتضمن تقديم التطعيمات لطلاب السن المدرسي، وتشمل التطعيم بطعم الالتهاب السحائي "AC" لتلاميذ الصف الأول للحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، والتطعيم بطعم الثنائي "D.T" لتلاميذ الصف الثاني الابتدائي، والصف الرابع الابتدائي.

