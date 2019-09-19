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منوعات

غرس شجرة عربية فى طريق رواد الفضاء

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:41 ص
جريدة الدستور
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زرع رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، شجرة في الممشى المطل على صحراء بايكونور في كازاخستان، على غرار كل رواد الفضاء الذين انطلقوا من القاعدة الموجودة هناك نحو خارج الكرة الأرضية.

ونشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان البادي، بديل المنصوري، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الأربعاء، كتب فيها: "على جنبات هذا الممشى المطل على صحراء بايكونور زرع العشرات من رواد الفضاء أشجارًا تحمل أسماءهم بدءًا من يوري غاغارين، أول رائد فضاء على الإطلاق، واليوم تحديدا يزرع ابن الإمارات هزاع شجرة باسمه ليخلد التاريخ هذا الحدث في صفحة إنجاز جديد تحمل توقيع عيال زايد".

وكانت سكاي نيوز عربية قد واكبت الاستعدادات الأخيرة لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري وبديله سلطان النيادي في موسكو، وخلال الأيام الماضية، وجرت أثناءها الاختبارات النهائية لرواد الفضاء في مركز تدريب الرواد في مدينة النجوم قرب العاصمة الروسية.

ومن المتوقع أن ينطلق الطاقم، المكون من 6 أشخاص ومن ضمنهم المنصوري، من مركز بايكونور الفضائي، وذلك يوم 25 سبتمبر في مهمة تستمر لمدة 187 يوما في محطة الفضاء الدولية.

وخاض المنصوري والنيادي الاختبارات النهائية التي استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة في مركبات متشابهة لتلك التي ستقلهم إلى الفضاء، وحصل الرائدان على علامات تقييم عالية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت، العام الماضي، اختيار المنصوري والنيادي بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، وذلك من بين 4000 شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

واجتاز رائدا الفضاء الإماراتيان 6 مراحل من الاختبارات الطبية والنفسية والمتقدمة ومجموعة من المقابلات الشخصية بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" والاختبارات الطبية المتقدمة في "روسكوسموس".

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