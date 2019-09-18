"المركزي" الدنماركي لا يستبعد خفض الفائدة عن سالب 0.75%

رغم أن الدنمارك تقاسم سويسرا المركز الأول على قائمة أقل الدول من حيث سعر الفائدة الرئيسية والذي يبلغ حاليا سالب 0.75% فإن محافظ البنك المركزي الدنماركي لارس رودي لا يستبعد خفض الفائدة أكثر من هذا إذا دعت الضرورة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رودي قوله في كوبنهاجن اليوم الأربعاء: "بالتأكيد هناك حد أدنى يمكن أن يصل إليه خفض سعر الفائدة. لكن البنك المركزي من واقع أغلب خبراته مع الفائدة السلبية لم يصل بعد إلى أقل فائدة ممكنة".

يذكر أن الدنمارك، التي تستخدم السياسة النقدية لضبط العلاقة بين الكرون الدنماركي واليورو، أصبحت أطول دولة إبقاء على الفائدة الرئيسية سلبية، حيث انخفضت الفائدة إلى أقل من صفر في المئة منذ.2012 وقال رودي إن الأمر سيحتاج المزيد من الوقت قبل الحديث عن زيادة الفائدة إلى أكثر من

صفر في المئة، في ظل التزام البنك المركزي بضبط تحركاته مع البنك المركزي الأوروبي.

واعترف رودي، بأنه كلما طالت فترة استمرار الفائدة المنخفضة، قل تأثيرها.