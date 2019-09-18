زينة بـ "كاش مايوه" في جلسة تصوير جديدة على الشاطئ.. صور

خضعت الفنانة زينة، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الفوتوغرافي أحمد كوتي، على أحد الشواطئ بالساحل الشمالي، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وعلقت زينة على الصورة قائلة: "الرزق أحيانا ممكن يبقى ضحكة حلوه من القلب ربنا يسعدنا كلنا يارب".



واختارت زينة لإطلالتها في الجلسة "كاش مايوه"، باللون الأسود، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها.



من ناحية أخرى، انتهت زينة مؤخرًا من تصوير مشاهدها بفيلم "الفلوس"، الذي يجمعها مع تامر حسني، ‏وهو من بطولة خالد الصاوي، و‏عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، من تأليف محمد عبدالمعطي ‏وإخراج ‏سعيد الماروق، ويُطرح في دور العرض السينمائي يوم 2 أكتوبر المقبل.



