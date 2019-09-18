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رياضة

بايرن ميونخ ضد سرفينا زافيزدابي.. الموعد والقنوات الناقلة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:07 م
بايرن ميونخ ضد سرفينا
بايرن ميونخ ضد سرفينا زافيزدابي
الدستور
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سيحظى بايرن ميونيخ ضد سرفينا زافيزدابي بفرصة ممتازة للحصول على بداية مبكرة في مجموعة دوري أبطال أوروبا UEFA ، حيث ستواجه البارات الصغيرة ضد سرفينا زافيزدابي يوم الأربعاء. سيكون ذلك أيضًا بمثابة منحهم الفرصة للعودة إلى طرق الفوز بعد تعادله المخيبة للآمال 1-1 مع نادى ار بي ليبزيج في آخر مباراة له في الدوري الألماني.

البافاريون قد انخفضوا بالفعل أربع نقاط في أول أربع مباريات بالدوري. ولكن سيكون التركيز الرئيسي على دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع - منافسة يتوقع أن يفوزوا بها خلال هذه الفترة ، تمامًا مثل أي موسم آخر. لم يكن أداءهم جيدًا مؤخرًا ، في هذه البطولة المرغوبة ويجب أن يفوزوا غدًا ، حيث يلعب توتنهام هوتسبر مع أولمبياكوس في المباراة الأخرى.

بالنسبة لضد سرفينا زافيزدابي ، يبدو أنه الفريق الوحيد في الدوري الصربي الذي يحتفظ بسجل مائة في المائة هذا الموسم. إنهم يأتون بعد فوزهم الضيق بنتيجة 1-0 على إنديجا، لكن السفر إلى أليانز أرينا يوم الأربعاء سيكون بلا شك أحد أكثر مهامهم صعوبة هذا الموسم.

بايرن ميونيخ
خاض بايرن ميونيخ مباراة شاقة مع لايبزيغ في مطلع الأسبوع. من المحتمل أن يقوم المدرب نيكو كوفاتش ببعض التغييرات ، خاصة بالنظر إلى أن كرفنا زفيزدا ليس الخصم الأكثر تحديا في هذه المجموعة. ناهيك عن أن لديهم مباراة حاسمة أمام كولن التي ستنطلق في نهاية هذا الأسبوع في الدوري الألماني.

بعد قولي هذا ، فإن بايرن لا يملك الكثير من العمق في القسم الدفاعي ، مما يعني أنه لا يمكننا توقع أي تغييرات في الخط الخلفي. سيستمر نيكلاس سولي وجيروم بواتينغ في مركز الظهير بينما ينتقل لوكاس هرنانديز مرة أخرى للاعب ديفيد ألابا المصاب في الظهير الأيسر. بنيامين بافارد هو بداية مضمونة على العكس ، حيث بدأ مانويل نوير في تسجيل الهدف.

تياجو الكانتارا ، ومع ذلك ، يمكن أن تقع ، مع كورينتين توليسو القادمة إلى الجانب. لم يتمكن اللاعب الفرنسي من إحداث أي تأثير منذ عودته من تسريح طويل من الإصابة. ستكون هذه فرصة له لفرض سلطته في وسط الحديقة ، إلى جانب جوشوا كيميتش. ميكايل ميكائيل كويسانسي هو أيضا خيار.

تشكيل سرفينا بايرن ميونخ ضد سرفينا زافيزدابي المتوقع (4-2-3-1): 

نوير؛ بافارد ، سولي ، بواتينغ ، هرنانديز ؛ كيميتش ، توليسو ؛ إيفان بيريشيتش، كوتينيو، دافيس؛ ليفاندوفسكي

سرفينا زافيزدابي
لا حاجة إلى القول إن كرفنا زفيزدا سيوظف كتلة دفاعية عميقة في محاولة لاحتواء هجوم بايرن ميونيخ. فضل المدرب فلادان ميلوجيفيتش بشكل أساسي إعداد 4-2-3-1 ، ومن غير المرجح أن يقوم اللاعب البالغ من العمر 49 عامًا بإجراء أي تغييرات على هذا الشكل غدًا.

ومع ذلك ، فإن الثنائي الدفاعي نيمانيا ميلونوفيتش وميلوس ديجنيك سيجلس في عمق نصفهما الخاص. وسيدعم الفريقان المدعومان في ميلان جاجيتش وجاندر خلال المراحل الدفاعية ، وهما يعملان كداعمين في الوسط. سوف يندب ياندر مع ميلان روديتش المصاب في الظهير الأيسر.

تشكيل سرفينا زافيزدابي ضد بايرن ميونخ المتوقع (4-2-3-1): 

بورجان ؛ ميلان غاييتش، نيمانيا ميلونوفيتش، ميلوش ديجينيك، جاندير ريبيرو سانتانا؛ كاناس ، يوفانسيتش ؛ جارسيا ، إيفانيتش ، فان لا بارا ؛ ميلان بافكوف

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