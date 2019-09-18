أسماء الفائزين بجوائز اتحاد كتاب مصر 2019



اعتمد مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبدالهادى نتيجة جوائز الاتحاد لعام 2019.



وجاءت الجوائز على النحو التالى:

أولًا: جوائز الاتحاد (وقيمة كل منها 10 آلاف جنيه) وقد جاءت كالأتي:

1- جائزة شعر الفصحى فاز بها الشاعر محمد محمد عيسى

2- جائزة النقد الأدبي فاز بها الدكتور عبد الحكم العلامى

3- جائزة القصة القصيرة فازت بها الدكتورة عزة بدر

4- جائزة شعر العامية فازت بها الشاعرة الدكتورة سحر سامي

5- جائزة رواية الخيال العلمي فاز بها صلاح معاطي

6- جائزة أدب الأطفال فازت بها الدكتورة إيمان سند



ثانيا: الجوائز الخاصة:

1- جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد:( وقيمتها 5000 جنيه) فاز بها طه أحمد الشريف

2- جائزة المرحوم يوسف أبوريه (وقيمتها 5000 جنيه) فاز بها منير عتيبه

3- جائزة محمد سلماوى (وقيمتها 5000 جنيه) فاز بها محمد الصواف

وقد تم حجب جائزة الدكتور حسن البنداري حيث لم يتقدم إليها سوى شخص واحد ولم يحصل على النسبة المقررة للفوز بالجائزة فى حالة العمل المفرد وهى نسبة الـ85%.