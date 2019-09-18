اليوم.. بدء صرف البدل لأعضاء نقابة الصحفيين

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه سيتم بدء صرف البدل لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين له اليوم الأربعاء.



وكان أشار إلى أن المبالغ المقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر سبتمبر، جارٍ تحويلها من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسات الصحفية، كما تم تحويل مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحساب النقابة.