حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 18 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج القوس، قالت:



مهنيًا: يوم إيجابي يطمئن فيه بالك وتتوضح بعض الأمور أو تنتهي من خلال جهد شخصي، وتناقش بثقة وتنجح في كسب مودّة الآخرين.



عاطفيًا: على الرغم من ظهور غيمة رمادية بين الحين والآخر، لن يكون الجوالعام عاصفاً، لذلك أدعوك إلى اتخاذ مواقف لينة وإيجابية إذا أمكن.



صحيًا: إذا أردت أن تتحكم في شهيتك، يجب أن تكون صاحب إرادة قوية لا تضعف أمام الأطعمة المغرية التي تضرك كثيرًا.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

