رئيس الأهلى السعودى: علمت بإقالة برانكو من الإعلام

أكد أحمد الصائغ، رئيس نادي أهلي جدة السعودي، أنه علم بإقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن هذا كان قرارا للأمير منصور بن مشعل المشرف على إدارة كرة القدم بالنادي.



وكان الأهلي خسر بنتيجة 1-2 أمام الوحدة، السبت الماضي، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يعلن النادي إقالة إيفانكوفيتش الإثنين، وتعيين الأوروجواياني دانييل كارينيو خلفا له.



وقال الصائغ في تصريحات تليفزيونية إنه فوجئ بإقالة برانكو من وسائل الإعلام، وأكد أن الأمير منصور بن مشعل قرر رحيله عقب الخسارة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يقدر حرصه الدائم على مصلحة الفريق في النهاية.



وأضاف رئيس النادي الأهلي أنه عقد اجتماعا مع الأمير منصور بن مشعل، وأوضح له أن ميزانية النادي لا تتحمل المدة المتبقية من عقد برانكو لا سيما في ظل وجود عجز في الميزانية وصل إلى 80 مليون ريال.



وتابع "أخبرت الأمير أننا بحاجة ما يقارب 7 ملايين لفسخ عقد برانكو لكنه رفض التغطية، والنادي هو من تكفل برواتب المدرب".‏



وأكمل‬ "القيمة الإجمالية لتعاقداتنا تتجاوز 200 مليون ريال، والأمير منصور بن مشعل دعمنا بـ20 مليون فقط".



وأتم تصريحاته قائلا: "لدي مستندات تثبت كلامي عن عقود الرعاية، وتعاقدنا مع شركات عدة والإجمالي لهذه العقود يصل إلى 140 مليون والدخل السنوي يصل إلى 26 مليون ريال".



يذكر أن الأهلي، الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين في المركز الرابع، جمع 4 نقاط هذا الموسم من أول 3 جولات، ليستقر في المركز التاسع.