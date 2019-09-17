نتيجة مباراة برشلونة اليوم ضد دورتموند

تعادل برشلونة الإسباني، مع مُضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن لقاءات المجموعة السادسة في مستهل مشوار الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وبهذا التعادل حصد بوروسيا دورتموند نقطة وأحتل المركز الثالث في المجموعة، وبنفس الرصيد يحل برشلونة في المركز الرابع، علمًا بأن إنتر ميلان وسلافيا براج يتقاسمان صدارة المجموعة بفارق الأهداف.



