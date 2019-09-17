اهداف مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري ابطال اوروبا

استطاع ميرتينز لاعب فريق نابولي الإيطالي باحراز هدف في شباك ليفربول الانجليزي المحترف لدي محمد صلاح نجم المنتخب المصري وهداف الدوري الانجليزي، خلال المباراة التي تقام بين العملاقي على ملعب "سان باولو" في منافسات المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وأحرز ميرتينز هدف نابولي في الدقيقة 81 من ركلة جزاء من جه اليمين.



وأضاف لورينتي الهدف الثاني منفردا بالمرمى دون اي ردع، بعد استغلاله لخطأ دفاع ليفربول.



ويجتهد ليفربول عن بداية قوية لحملة الحفاظ على لقب دوري الأبطال بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب في مواجهة طموحات نابولي الايطالي الباحث عن تحقيق فوز مهم بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.