الباز يكشف كيف زوّر الإخوان هاشتاج "كفاية يا سيسي"

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، فبركة وتزوير الإخوان لهاشتاج " كفاية يا سيسي" الذي يروج له الإخوان أنه متصدر موقع تويتر عالميا.

وعرض الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، مجموعة من الصور لعدد من الأكونتات التي شاركت في هذا الهاشتاج، والتي تبين أن جميعها تم إنشائها خلال الشهر الحالي.

وأوضح الباز، أن هذا الهاشتاج يتصدر على موقع تويتر بفعل اللجان الإلكترونية، التي تقوم بإنشاء حسابات حديثة بأسماء وهمية للمشاركة في الهاشتاج، لتصدر موقع تويتر.

وواصل أن هذه اللجان تلجأ لأدوات تكنولوجية حديثة جدا تقوم بمشاركات لتغريدات بشكل تلقائي دون تدخل للعنصر البشري.