على أغاني أم كلثوم.. فرقة Mayyas تتألق أمام لجنة Britain's Got Talent (فيديو)

استطاع فريق Mayyas اللبناني المكون من 30 راقصة، إبهار لجنة تحكيم برنامج Britain's Got Talent، ببريطانيا.



وقدمت الفرقة، عرضًا مبهرًا على نغمات أغنية "أنت عمري"، واستطاعت أن تخطف أنظار لجنة التحكيم التي عبرت عن انبهارها بالعرض.



وشاركت الفرقة اللبنانية في The Champions كحاملة لقب Arabs Got Talent، حيث تضم هذه النسخة البريطانية المشتركين الذين حققوا نجاحا في كافة نسخ Got Talent من كافة أنحاء العالم، لكنها لم تتأهل إلى النهائيات.



يذكر أن فريق Mayyas، هو الحاصل على لقب برنامج Arab Got Talent، في موسمه السادس، وذلك من بين الفرق التي وصلت لنهائيات البرنامج.