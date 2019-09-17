الباز: الشعوب تدخل في الجحيم بعد سقوط جيوشها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك من يحاول حشد الناس للقيام بمظاهرات، ومحاولة تشويه الدولة والقوات المسلحة.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن هذا الحشد والتشكيك والحرب ليس من أجل تشويه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكنها تستهدف الجيش المصري.

وتابع: "لو الرئيس مستهدف ماشي، لكن المشكلة أن هناك إعلان حالة حرب على الدولة بالكامل ومؤسساتها"، لافتا إلى أن مخطط الهجوم على الجيش المصري بدأ منذ 1990 بهدف تفتيت وضرب قوة الجيش وما يحدث الآن استمرار لهذا المخطط، متابعا: "الشعوب تدخل في الجحيم بعد سقوط جيوشها".