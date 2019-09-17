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الثقافة

انطلاق مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير.. أكتوبر المقبل

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:58 م
جريدة الدستور
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أعلنت دار السينمائيين الموريتانيين عن تنظيم مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير خلال شهر أكتوبر القادم.

وأكدت - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الدورة الرابعة عشرة من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير، ستشهد مشاركة عدد من السينمائيين العرب والأجانب.

وأضافت: أن الدورة المقبلة ستتضمن ندوة حول السينما في الساحل، ويوما تفكيريا حول الآليات والسبل الناجعة للنهوض بالسينما الموريتانية يشرف عليها خبراء وطنيون ودوليون.

كما تشهد الدورة ورشات تدريبية في المهن السينمائية المختلفة، بالإضافة إلى مشروع "مارتون سينما"، بمشاركة مقاطعات العاصمة نواكشوط، والذي سيشارك الفائزون فيه بالنهائيات التي ستقام بفرنسا.

وأكدت أن المهرجان سيحافظ خلال هذه الدورة على تنظيم المسابقات السينمائية الوطنية، والدولية، وأفلام الورشات، والتي سيحصل الفائزون فيها بجوائز قيمة.

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