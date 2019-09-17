تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطره، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة 22 سبتمبر للمرافعة.



وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.



ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية، استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى تورط مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة، ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، وذلك بمعاونة عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي.