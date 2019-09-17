"تجاعيد" كارول سماحة تثير الجدل على "إنستجرام"

نشرت المطربة اللبنانية كارول سماحة صورة جديدة لها مع صديقها "ماريو" على صفحتها الرسمية بموق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلقت "كارول" على الصورة كاتبة: "قبل حفلتي اليوم في باريس، مع صديقي ومديري ماريو أوستا".



وظهرت "كارول" بدون مكياج، حيث بدا ظهور التجاعيد على وجهها، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها، حيث كتبت إحدى متابعاتها: "كبرتي ياكارول" وكتبت أخرى: "تجاعيد كتير مبينين"، وعلقت أخرى: "مبينا ختيارة كتير بالصورة".



وهو ما استفز محبيها ليردوا على مثل هذه الانتقادات، فكتب أحدهم: وقت يكون في تجاعيد بتنتقدوا وقت تعمل فوتوشوب بتحكوا مبالغ فيه بتحيروا ع فكره. هاد اسمه نضج وتصالح مع الذات برافوا."



الجدير بالذكر، أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، أغنيتها "بتآمن بالصدفة"، من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري، وهي الأغنية الرسمية لفيلم "بالصدفة"، الذي تشارك في بطولته، ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 26 سبتمبر.

