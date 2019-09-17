حضور كبير لأطفال الغربية في وداع مهرجان "صيفك عندنا"

شهد نادي أدب قصر ثقافة المحلة الكبرى فعاليات مناقشة رواية الأديب محمد حمزة العزوني بعنوان "القيراط الخامس والعشرون" والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الغربية في حضور مميز للعديد من أدباء وشعراء المحافظة.



حيث تحدث خلالها الكاتب عبد الجواد الحمزاوي مستعرضا أهم ما جاء في مضمون الرواية من خلال الشخصيات التي نسجها الكاتب من وحي خياله، فيما أكد الشاعر أحمد عيد بأن الرواية تحاكي لحد بعيد الواقع كونها من نسج جسد البيئة.



اختتم قصر ثقافة الطفل بطنطا فعاليات مهرجان "صيفك عندنا" بالعديد من الفقرات الفنية والثقافية وعروض الأفلام، حيث شهدت فعاليات المهرجان الذي استمر على مدار الشهور الثلاثة الماضية إقامة دورات تعليمية للأطفال في تعلم مبادئ اللغة الانجليزية والفرنسية، وورش فنية لتعليم الرسم والفنون التشكيلية، وورشة لتصنيع ورق البردي، وعرض لأزياء العصر الفرعوني، كما تم تنظيم ورش أدبية في كتابة القصة القصيرة والشعر.