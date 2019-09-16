باحث تونسي: نجاح قيس سعيد في الانتخابات يخيف الجميع

قال حسان القبي، الباحث في الاقتصاد السياسي التونسي، إن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستشهد مشاركة مرشحين بعيدين عن الأحزاب التقليدية والكلاسيكية، وهما قيس سعيد ونبيل القروي.



وأضاف القبي، خلال لقاء له في قناة الغد، أن وصول رجل مثل قيس سعيد، وهو شخص بعيد كل البعد عن النظام السياسي التونسي، لأعلى أصوات في فرز أصوات الناخبين هو أمر يخيف الجميع، ويُدخل الدولة في المجهول وسط تكهنات بإمكانيات قبول النظام لهذا الرجل أو سيحدث تصادم بين المنظومة القديمة والمنظومة الجديدة التي قد تتشكل في الأيام المقبلة.



وأوضح القبي، أن الأمر معقد مع تقدم قيس سعيد في فرز أصوات الناخبين، ورأى أن الأمور في تونس خلال الأيام المقبلة قابلة للتطور ولا أحد يعرف إلى أي مدى ستذهب.





