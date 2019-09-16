ياسر رزق: يجب استمرار السيسي لحين ترسيخ ركائز الدولة المصرية

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على تحسين خصائص المواطن من الصحة والتعليم.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أننا نشهد تطوير التعليم ونشهد افتتاح جيل جديد من الجامعات، وكي نلمس ذلك التطوير سيكون بعد 12 سنة على الأقل.



وتابع: "نعمل على تطوير الثقافة من خلال تطوير قصور الثقافة وبناء مدينة كاملة للفنون والثقافة"، متابعا: آن الأوان للإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن البدء بالإصلاح السياسي كان بالتعديلات الدستورية.



وتابع: "نريد أن يستمر الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى تترسخ الركائز الأربع وتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي.

