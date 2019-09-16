اختناق عمال مصنعين بالفيوم لرش مبيدات حشرية

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة إصابة العشرات من العاملين بمصنعين للكيماويات والملابس الجاهزة بالفيوم، بحالات اختناق، وذلك نتيجة استنشاقهم مبيدًا حشريًا.



تبلغ لقسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بمصنعين للكيماويات والملابس الجاهزة بالمنطقة الأولى بكوم أوشيم دائرة المركز.



على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين نقل عدد من العاملين للمستشفى وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم وخروجهم بحالة جيدة.



وبإستكمال الفحص بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة تبين عدم حدوث تسرب غاز، وأن حالات الاختناق ناتجة عن رش مبيدات حشرية داخل مصنع الملابس الجاهزة، وبسؤال بعض مسئولى المصنعين أيدا ما سبق، وتعهدا باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة لكل مصنع منهما ومراعاة ذلك مستقبلًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.