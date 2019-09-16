باسل ترجمان: قيس سعيد ونبيل القروي مرشحان بقوة للرئاسة التونسية

قال الكاتب التونسي باسل ترجمان، إنه ليس هناك أي جديد بخصوص عملية فرز أصوات الانتخابات الرئاسية، موضحًا أنها تسير باتجاه ما هو متوقع في تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني في الانتخابات.



وأضاف "ترجمان"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc"، أن هؤلاء الاثنين هما المرشحان بقوة للرئاسة التونسية، لافتًا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات التونسية تجاوزت الـ45%.



وأوضح "ترجمان"، أن ما جرى اليوم هو تصويت عقابي ضد المنظومة، التي تفننت على مدار 5 سنوات بعدم احترام الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي، متسائلا هل من المعقول إسقاط قانون المالية لسنة 2018 لخدمة أصحاب الأموال؟.