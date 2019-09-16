هندرسون: ليفربول ليس مُستهدفًا في دوري أبطال أوروبا

أعرب جوردان هندرسون قائد فريق نادي ليفربول الإنجليزي عن وجهة نظره، بأن الفريق لا يحمل على كاهله العبء الإضافي كونه حامل لقب دوري أبطال أوروبا.



ويعيش فريق ملعب أنفيلد بداية جيدة جدًا للموسم الجديد، حيث يعتلي زملاء محمد صلاح صدارة جدول ترتيب فرق البريميرليج هذا الموسم بعد انتهاء 5 جولات من عمر المسابقة، بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة،وبفارق 5 نقاط كاملة عن كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.



نجم وسط ميدان الليفر يرى أن الفريق لن يكون مستهدفًا في دوري الأبطال هذا الموسم كونه حامل اللقب، حيث صرح عشية موقعة نابولي الإيطالي في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدوري الأبطال خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: أشعر أنه على الرغم كونك في ليفربول، الجميع يريد التغلب عليك على أية حال.



وأضاف: الأمر نفسه بالنسبة لنا، نريد التغلب على أي خصم نواجهه، وهم يريدون التفوق علينا.