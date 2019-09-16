الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الموافق 18 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

هندرسون: ليفربول ليس مُستهدفًا في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:45 م
هندرسون
هندرسون
طباعة
أعرب جوردان هندرسون قائد فريق نادي ليفربول الإنجليزي عن وجهة نظره، بأن الفريق لا يحمل على كاهله العبء الإضافي كونه حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ويعيش فريق ملعب أنفيلد بداية جيدة جدًا للموسم الجديد، حيث يعتلي زملاء محمد صلاح صدارة جدول ترتيب فرق البريميرليج هذا الموسم بعد انتهاء 5 جولات من عمر المسابقة، بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة،وبفارق 5 نقاط كاملة عن كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

نجم وسط ميدان الليفر يرى أن الفريق لن يكون مستهدفًا في دوري الأبطال هذا الموسم كونه حامل اللقب، حيث صرح عشية موقعة نابولي الإيطالي في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدوري الأبطال خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: أشعر أنه على الرغم كونك في ليفربول، الجميع يريد التغلب عليك على أية حال.

وأضاف: الأمر نفسه بالنسبة لنا، نريد التغلب على أي خصم نواجهه، وهم يريدون التفوق علينا.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

رسميًا.. نجم الأهلي السابق يعلن الاعتزال

منذ ساعتين و 15 دقيقة

محمد حمودة يكشف: لماذا تبني الدولة قصورا رئاسية جديدة؟ (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

ياسر رزق: مرسي عرض رشوة على الرئيس السيسي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"محمد علي يهذي".. فيديو يفضح تناقضات المقاول الهارب

ads

الصور

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

الأكثر قراءة

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

"مناضل الكباريهات".. "محمد على" بصحبة فتيات ليل داخل ملهى بإسبانيا (صور)

والدة محمد علي لابنها العاق: «الله يخرب بيتك.. عندك عيال» (فيديو)

"أجهزة الدولة تراقب بعضها".. كيف حوّل السيسي مصر لجمهورية محاربة الفساد؟

أيام زمان

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

الصحة

أول روبوت يجري عملية جراحية بالبطن في بريطانيا

إخصائي أمراض القلب يكشف وضعية النوم الخطرة

دورة تدريبية حول البحث العلمى الطبى بالمعهد العربى

علاج الشمع الزائد بالأذن

الرئيس نيوز

عمرو أديب: الهجوم على أرامكو لن يمر مرور الكرام.. "الرد خلال ساعات"

حالات اختناق بسبب رش مبيدات حشرية داخل مصنعين للكيماويات والملابس بالفيوم

ياسر رزق: مرسي عرض على السيسي رشوة مقابل الوقوف بجانب الإخوان

أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" ينشر تسجيلا صوتيا جديدا

منوعات

صورة مذهلة.. «الوحش» يمرّ قرب الأرض

صورة مدهشة للكثبان الرملية على سطح الكوكب الأحمر

خطر صحي يتربص بعشاق السوشي

الحي الصيني في شيكاغو يحتفل باليوم الوطني

كشكول

عقب إقالة مدير الإدارة.. وكيل تعليم قنا يلتقي معلمي نجح حمادي

"آلسن عين شمس" تستقبل 11 طالب صيني لدراسة اللغة العربية

انتهاء اختبار القدرات لـ 276 طالب للالتحاق بالمدرسة الفنية بجامعة سوهاج

نقيب "المعلمين"يتفقد أعمال الصيانة بنادي الشاطئ ويفتتح قاعة اليكس مون

إسلام سياسي

القصة الكاملة لـ "مترجم داعش" الأسترالى سجين معسكرات قسد

دول غرب أفريقيا تعلن الحرب على داعش والقاعدة بمليار دولار

زعيم داعش يظهر من جديد بكلمة تحريضية

بلاغ يتهم المقاول محمد على بالتحريض على الانقلاب على مؤسسات الدولة


زيت وسكر

أهم «س &ج» حول بدلات السفر والانتقال لموظفي الدولة

أعراض مرض “كسل العين”

بدء تسليم وحدات الإسكان الإجتماعي بمنطقة ابو عشرة في البحر الأحمر

“التموين” تكشف تفاصيل خطاب التفاهم المشترك بين مصر وإيطاليا

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: عادل إمام فى وزارة الشباب
لواء. محسن الفحام
ما بين الكتمان والمصارحة
القس. رفعت فكرى
مغبوط هو العطاء
لواء.حمدى البطران
ذكريات من سبتمبر
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. سهرة على أنغام بليغ حمدي بقصر ثقافة المحلة الكبرى

نادي أدب بورسعيد يكرم الناقد أحمد رشاد حسانين

للمرة الثانية.. مد عرض "المتفائل" 15 ليلة على المسرح القومي

2 أكتوبر.. أمسية للشاعر عصام خليفة بالأوبرا

صفحتنا ع الفيس بوك