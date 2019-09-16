الباز: الجيش المصري لم يخن ولم يسرق.. ولولا انحيازه للشعب ما نجحت ثورتاه

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن 25 يناير كانت ثورة نبيلة للغاية وكل من شاركوا فيها كانت مقاصدهم طيبة جدا، الجيش هو من منح ثورة يناير شرعيته عندما أعلن انحيازه لمطالب الشعب العادلة، ولولا انحياز الجيش للشعب ما سقط حسني مبارك.

وأوضح في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أنه لولا تضامن الجيش مع ثورة 30 يونيو، ما كان لها أن تنجح.

وتابع أن الجيش المصري لم يخن في أي وقت، حتى يخوننا الآن، ولم يسرقنا سابقا حتى يسرقنا الآن، ولم يفسد في أي وقت حتى يكون فاسدا الآن، وما يحدث هو محاولات لضرب ثقة الشعب بجيشه ليحدث انهيار تام في مصر.