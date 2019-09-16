فتح الله يكشف عن وجهته المقبلة بعد قرار اعتزاله

كشف محمود فتح الله مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه ينوي دخول عالم التدريب، بعدما أعلن قرار اعتزاله اللعبة رسميًا أمس الأحد.



وخاض فتح الله مشوار كروي حافل مع أندية الزمالك والمحلة والانتاج والجيش والنجمة اللبناني والمقاولون العرب والنجوم.



وقال مدافع الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونة:” تمنيت أن أنهي مسيرتي الكروية في القلعة البيضاء ولكن ذلك لم يحدث”.



وتابع:” تحصلت على عدة عروض داخل وخارج مصر ولكنها لن تضف لسجلاتي شيئًا فقررت الاعتزال”.



وشدد في نهاية تصريحاته على عزمه دخول عالم التدريب في الفترة المقبلة