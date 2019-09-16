الباز عن دعوات التظاهر في 20 سبتمبر: "الإخوان يدفعون المصريين للهلاك"

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، فيديو يروجه جماعة الإخوان الإرهابية بتحريض المصريين للنزول في الشوراع 20 سبتمبر المقبل للتظاهر ضد الدولة المصرية.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذه الجماعة تدفع المصريين للهلاك، وتحثهم على التظاهر ضد الدولة بالسلاح في 20 سبتمبر المقبل.

واستكمل أن حدوث أي فوضى في الدولة المصرية سيدفع الجميع ثمنها، موضحًا أن هذه الدعوة ستفشل تماما، ولن يستجيب لها الشعب المصري لأن وعيهم أكبر من مخططات الجماعة الإرهابية.