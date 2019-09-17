دراسة: التنمر ضد المريض النفسى يؤدى للانتحار

كشفت دراسة جديدة، أن أكثر 10% من المنتحرين فى العالم، كانوا يعانون من أمراض نفسية، حيث تعرضوا للتنمر الأمر الذى تسبب فى التفكير من التخلص من حياتهم.



وأظهرت الدراسة التى أجريت من قبل عدد من العلماء الالمان، ونشرها موقع "ديلى" ميل" البريطانى، أن الكثير من المنتحرين كانوا من الأشخاص الذى تسبب التنمر فى إيذائهم نفسيًا، بالإضافة إلى إيذاء الآخرين.



من جانبها، أوضحت الدكتورة صفيناز عبدالسلام، أن التنمر ضد المريض النفسى، من الأمور الخطيرة، التى قد تصل فى النهاية إلى التفكير فى الانتحار.



وأضافت "عبدالسلام" أن التنمر من المريض النفسى، يتضمن أشكال كثيرة، منها عدم المصافحة وتجنب التواجد معه، والإحساس الدائم بأن المرض النفسى بمثابة "وصمة العار".



وعن الآثار المترتبة، أكدت استشارى الصحة النفسية، أن الكثير من الأسر لا تعى خطورة "التنمر"، خاصة على المريض النفسى، مشيرة إلى أن المجتمع يحتاج للعديد من الحملات الإعلامية التى تساعد فى نشر التوعية بأهمية الطب النفسى والتأثير العائد من المرض النفسى.