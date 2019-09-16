تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

تطاول المقاول الهارب محمد علي، على والده في تسجيل صوتي أرسله لإحدى بناته، مهددًا إياه بضربه بالحذاء حال عودته.



جاء في التسجيل: "أنا بحب وأحترم أبويا ولكن لما يقف في وشي ضد الحق يبقي أنا مع محمد علي.. عاملي راجل، عمال بس يقولي بحبك يابني وأنا أحط نفسي في النار علشان.. يلا يلا بابا بردو، جدو بيخاف، علشان بقى ميقولش بيحميني ولا غيره.. وعلشان لما أرجع وأديله بالجزمة يبقى حقنا".



ويواصل محمد علي الهجوم على أسرته بعدما فضحته، وكشف شقيقه أن والدته هناء شريف عواد اتهمت «محمد» في «2017» بالاستيلاء على ميراثها وميراث يتامى شقيقه الأكبر إبراهيم، وحررت محضرًا ضده في قسم العجوزة، ليس فقط لأنه قام بسرقة أموال يتامى شقيقه المتوفي، ولكن أيضًا لأنه استغل حالتها النفسية السيئة وجعلها توقع على أوراق جردتها تمامًا من نصيبها في تركة نجلها المتوفي.

وفي تسجيل صوتي، طالبت أم فتيات محمد علي المقاول الهارب بأن يتصل بنجلتهما رحيمة وهي الكبرى، ويأمرها بألا تخرج من المنزل حتى موعد الامتحانات، لأنها منذ فترة طويلة وهي تقوم بسلوكيات مريبة قد تؤدي إلى هلاكها وهي في سن صغيرة.



