كلوب يرفض تجديد عقده مع ليفربول

تحدث مارك كوسيكي، مدير أعمال ووكيل المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن مستقبل موكله الفترة القادمة.



واعترف مارك كوسيكي، في تصريحات على لسانه نقلتها صحيفة “الميرور” الإنجليزية، بأن يورجن كلوب سعيد للغاية في ليفربول ولكنه لا يخطط حاليًا لتجديد عقده مع النادي.



وأرجع مارك كوسيكي إلى تجميد فكرة تحديد عقد يورجن كلوب مع ليفربول إلى الطقس في إنجلترا، مؤكد أن حالة الطقس تؤذي موكله بعض الشيء.



وصرح مارك كوسيكي قائلًا:” علينا أن ننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور في الفترة القادمة، هل تغيير المناخ سيغير طقس إنجلترا إلى الأفضل أم في ألمانيا فقط”.



وينتهي عقد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الحالي في صيف عام 2022، الأمر الذي يؤكد بقاءه على الأقل لمدة 3 مواسم قادمة في ليفربول.