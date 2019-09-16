القمص إبراهام عزمى يعلن افتتاح كلية اللاهوت بجامعة هولي صوفيا

أعلن القمص إبراهام عزمي، مسئول الإعلام الدولي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، افتتاح كلية اللاهوت بجامعة هولي صوفيا القبطية الأرثوذكسية، بالولايات المتحدة الأمريكية.



وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت فى أغسطس الماضي، إنشاء جامعة هولي صوفيا بالولايات المتحدة، التي ستفتح أبوابها في سبتمبر أمام الطلاب من العرب والأجانب لدراسة اللاهوت إلكترونيا.



وقال القمص إبراهام إن الجامعة تقدم أكثر من 60 "كورسا" في اللاهوت والعلوم القبطية الأرثوذكسية، و7 درجات ماجستير في اللاهوت القبطي الأرثوذكسي، إلى جانب 25 شهادة في علوم لاهوتية وكرازية.