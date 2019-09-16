لبنان: الإرهاب والاعتداءات الإسرائيلية تزعزع استقرار المنطقة

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن منطقة الشرق الأوسط مقبلة على مستقبل غامض، في ضوء ما تشهده من صدامات دامية تزعزع الاستقرار في أكثر من دولة عربية، جراء الإرهاب إلى جانب الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية المستمرة في الأراضي والثروات العربية.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها بالإنابة عنه رئيس أركان القوات المسلحة اللبنانية اللواء الركن أمين العرم، في حفل افتتاح الدورة السنوية الـ28 للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب التي يستضيفها لبنان هذا العام.



وأشار قائد الجيش اللبناني إلى أن التنظيمات الإرهابية تعمل في تخطيط متواصل لضرب النسيج الاجتماعي للدول العربية وبث الفتنة بين الشعوب، مشددًا على أن الأمر يستدعي الوحدة والشجاعة والعمل بما يمليه الضمير والمصلحة الوطنية والتآزر العربي لدفع الشرور والأخطار عن المجتمعات العربية.



ولفت إلى أن قيادة الجيش اللبناني تولي اهتمامًا بالغًا بشئون المتقاعدين والمحاربين القدامى، وتقدر تضحياتهم في خدمة وطنهم، مؤكدًا أنهم يمثلون رصيدًا كبيرًا من الخبرات العسكرية، وأن هذا الأمر ينطبق على كل العسكريين المتقاعدين وقدامى المحاربين في الدول العربية، وينبغي استغلاله لإيجاد مساحة مشتركة لتبادل الخبرات بما يحقق خير البلدان والشعوب العربية.