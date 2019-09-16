أصالة تقترب من نصف مليون مشاهدة بـ"ما أسامح"

حققت الفنانة أصالة نسب مشاهدة مرتفعة بأغنيتها الجديدة "ما أسامح"، التي طرحتها عبر قناتها بموقع "يوتيوب"، حيث قاربت الأغنية على الوصول إلى نصف مليون مشاهدة في يوم واحد فقط من طرحها.



أغنية "ما أسامح" تغنيها أصالة باللهجة الخليجية من كلمات محمد الكبير ألحان أنا، توزيع عمرو عبدالفتاح.



وتقول كلمات الأغنية: "إذا هان الغلا عندك.. أبلقى الغدر يشفعلي أبغدر فيك بأحلامك حقيقة طُهري الواضح ولكن أعرِف النيّة.. غيابك حيل يشبهلي قهرني غيابك، ولكن طلع إحساسنا فاضح يطيب النوم وإنت ظالم..؟ كفيل الله يردها لي وإذكِر وقتها إني.. حلفت بالله ما أسامح".



يذكر أن أصالة قد طرحت مؤخرًا ألبوم "في قربك" ويتكون من 10 أغان، هى: "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد".