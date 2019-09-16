ابنة نانسي عجرم "ليا" تشعل إنستجرام (صور)

عبرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها وحبها الشديد لابنتها الصغرى "ليا"، بشاركة صور برفقتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".



وعلقت نانسى على الصورقائلة: "لبّستك الأبيض ومن قلبي عم صلّي.. كل إيامك تكون مضوايي فرح وحب.. انت بسمة حياة الماما والبابا واخواتك"، وانهالت التعليقات المتمنية لابنتها دوام الصحة، واشعلت "ليا" موقع التواصل الاجتماعي بسبب شدة جمالها وإطلالتها الملائكية.



يذكر أن نانسي عجرم وضعت ابنتها الثالثة ليا في شهر فبراير الماضي، وفي هذه المناسبة طرحت أغنية خاصة بها تحمل اسمها، من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف وألحان نجيب عجرم وتوزيع باسم رزق.



من ناحية أخرى تشارك نانسي حاليا في تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز".

