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فن

محمود فارس: "بكرة" يتناول قضية جوهرية تهم كل الأسر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:31 ص
الفنان محمود فارس
الفنان محمود فارس
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يواصل الفنانان بيومي فؤاد ومحمود فارس، حاليا تصوير مشاهدهما في أحداث فيلمهما الجديد "بكرة"، من إخراج شادي أبو شادي والذي يمثل التجربة الأولى له في عالم الإخراج، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصوير أحداث العمل بالكامل أوائل الشهر المقبل.

وقال الفنان محمود فارس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن فيلم "بكرة" يتناول قضية جوهرية تهم كل الأسر في إطار كوميدي اجتماعي هادف، رافضا الإفصاح عن تفاصيل دوره، حيث يرتبط ظهوره بالفنان بيومي فؤاد في جميع مشاهد العمل التي يتم تصويرها في استوديو مصر وأكاديمية الفنون ونزلة السمان وأماكن مختلفة بالقاهرة، لافتا إلى أنه انتهى من تصوير نحو 70% من مشاهده في الفيلم.

وأضاف أن فيلم "بكرة" يعتمد على البطولة الجماعية ويلقي الضوء على مشكلة معينة تمر بها كل الأسر، في إطار كوميديا المواقف الهادفة، ويؤكد على أهمية الالتزام والتمسك بالأخلاق والعديد من القيم المهمة وأن النجاح يرتبط بشكل وثيق بالتعب وبذل الجهد، معربا عن أمله في أن يحظى الفيلم بإعجاب واستحسان الجمهور.

فيلم "بكرة" بطولة بيومي فؤاد، محمود فارس، ميدو عادل، تونى ماهر، يوسف وليد يوسف، أحمد سلطان، وعدد كبير من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد السينمائية فيلم "خيال مآته" بطولة أحمد حلمي وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى وشارك فى بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسنى ولطفي لبيب وإنعام سالوسة ورشوان توفيق وياسر الطوبجي.

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