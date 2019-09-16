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4 أضرار خطيرة للميكرويف وكيفية تجنبها

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:14 ص
جريدة الدستور
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تتباين الآراء على أضرار الميكرويف، فيما كشفت منظمة الصحة العالمية عن أضرار الميكرويف وكيفية الاستخدام لتجنب تلك الأضرار.

إليك 4 أضرار للميكرويف.. احذرها:
- من الممكن أن تعرض بعض الأعضاء فى جسم الإنسان لخطر التلف الحراري، وخاصة أن هناك أعضاء تعاني من نقص في إمدادات الدم والتحكم في درجة الحرارة، مثل العين، أو الأنسجة الحساسة للحرارة مثل الخصيتين؛ لذلك فإن التعرض الطويل إلى مستويات طاقة عالية للغاية، يهدد صحة الإنسان.

- تتضمن أضرار الميكرويف، فى إصابة الإنسان بالحروق الشديدة بسبب المياه الساخنة وذلك نتيجة، حدوث غليان مفاجئ للماء داخل الميكروويف، وذلك بسبب عدم خروج فقعات به نتيجة الغليان.

- بعض أنواع الأطعمة من الصعب وضعها فى الميكرويف مثل البيض، وخاصة أنه قد تنفجر قشرته نتيجة عدم تسخينه بشكل متساو وبالتالى عدم توزيع الحرارة جيدا مما يؤدي إلى الانفجار.

- كما أوضحت منظمة الصحة العالمية أن معدلات التسخين داخل الميكرويف يعتمد على كمية الطعام التي يتم تسخينها، حيث إن وجود كمية كبيرة من الطعام، يعمل على منع تغلغل الموجات في أجزاء الطعام الأكثر سمكا، وبالتالى تنتج طهيًا غير متساوٍ، الأمر الذى يؤثر بطبيعة الحال على الصحة، وخاصة أنه لم يتم قتل بعض الفطريات أو البكتريا التى قد تكون موجود فى الطعام نظرا لعدم تسخينه جيدا.

وبعد توضيح أضرار الميكرويف، أبدت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح لتجنب أضرار الميكرويف وأخطارها على صحة الإنسان:-

- الحفاظ على الفرن وضرورة إغلاق الباب أمر ضرورى لمنع تسريب طاقة الميكرويف، فضلا عن ضرورة إبقاء زر الإيقاف والتشغيل نظيفة، والتأكد من عدم وجود أي عيوب أو تلف أجزاء من الفرن.

- أما بالنسبة لـ تسخين الطعام يٌنصح بضرورة إبقاء الطعام الذي يتم تسخينه في فرن ميكروويف لعدة دقائق بعد اكتمال الطهي للسماح بتوزيع الحرارة في جميع أنحاء الطعام.

- ليس كل أدوات الطبخ مؤهلة للطهى فيها داخل الميكرويف يجب استخدام الأطباق المصممة خصيصًا للطبخ بالميكروويف، وخاصة أن هناك بعض الخامات التى قد تذوب أو تنفجر مثل المواد البلاستيكية غير المناسبة لفرن الميكروويف.

- الاحتراس من تشغيل الفرن فارغة ضرورة وخاصة أن فى هذا الحالة من الممكن أن تنعكس طاقة الميكروويف إلى الصمام المغناطيسي إلكتروني وقد تتلفه.

- دائما يُنصح بعدم وضع المعدن في الميكرويف، وخاصة بالقرب من الجدران، لأن ذلك قد يتسبب في تقوس كهربائي وتلف جدران الفرن، كما أن المعدن يعكس طاقة الميكرويف، كما يمكن أن لف الطعام بورق الفويل المعدنية يمنع من طهيه جيدا.

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