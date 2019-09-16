دراسة تحذر: "المنشطات الجنسية" تسبب العقم للرجال

أظهرت العديد من الدراسات الطبية، المخاطر التى يمكن أن تتسبب فيها المنشطات الجنسية لجسمك، فوفقًا لدراسة نشرها موقع "الجارديان" البريطانى، تفيد بأن المنشطات الجنسية تؤدي إلى الإصابة بالعقم عند الرجل.



وكشفت الدراسة، أن الاستخدام المفرط للمنشطات الجنسية من قبل الشباب، يؤثر بشكل كبير فى القدرة الجنسية فيما بعد، حيث أكد الباحثون أن ضعف الانتصاب من المشكلات الجنسية التى تصيب متعاطى المنشطات الجنسية منذ الصغر.



وعلق الدكتور أحمد هلال، أستاذ الطب النفسى، أن المنشطات الجنسية، ما هى الأ وهم أصيب به الكثير من الشباب، مؤكدًا أن أضرار هذه العقاقير أكثر من نفعها، فالغالبية العظمى منها تستخدم مركبات كميائية تتسبب فى تلف بعض خلايا المخ.



ووصف "هلال"، المنشطات الجنسية بـ"الوهم"، مشيرًا الى أنها تتحول الى إدمان مع الإستخدام المفرط، بالإضافة إلى أنها تؤثر بشكل كبير على الزوجة، حيث تسبب مشاكل جنسية كالبرود الجنسى والالتهابات.