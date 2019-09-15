سفير كوريا الجنوبية وخالد جلال يفتتحان ليالى السينما الكورية

افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والسفير يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، ليالي السينما الكورية، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وقال السفير الكوري إن الأفلام السينمائية تنقل لنا ثقافة الشعوب، موضحا أن هذا العام ستعرض لأول مرة الأفلام الكورية مترجمة للغة العربية، وهى مجموعة من الأفلام التى تجسد الحياة والأحداث الكورية في العصور القديمة، من أجل التعرف على تطور الثقافة الكورية وتطور حياة الكوريين وتاريخهم.

ووجه تشول الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وللدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وللمخرج خالد جلال، للتعاون الجاد والمثمر بين قطاعات الوزارة والسفارة الكورية.

من جانبه، أكد المخرج خالد جلال أن العروض ستقدم لمدة ثلاثة أيام ليستمتع الجميع من خلالها بثقافة السينما الكورية، التي استطاعت أن ترسخ قدميها على قمة السينما العالمية، منافسة نظيرتها في مختلف بقاع الأرض.