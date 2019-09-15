الإثنين 16 سبتمبر 2019 الموافق 17 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سفير كوريا الجنوبية وخالد جلال يفتتحان ليالى السينما الكورية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:27 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والسفير يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، ليالي السينما الكورية، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
وقال السفير الكوري إن الأفلام السينمائية تنقل لنا ثقافة الشعوب، موضحا أن هذا العام ستعرض لأول مرة الأفلام الكورية مترجمة للغة العربية، وهى مجموعة من الأفلام التى تجسد الحياة والأحداث الكورية في العصور القديمة، من أجل التعرف على تطور الثقافة الكورية وتطور حياة الكوريين وتاريخهم.
ووجه تشول الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وللدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وللمخرج خالد جلال، للتعاون الجاد والمثمر بين قطاعات الوزارة والسفارة الكورية.
من جانبه، أكد المخرج خالد جلال أن العروض ستقدم لمدة ثلاثة أيام ليستمتع الجميع من خلالها بثقافة السينما الكورية، التي استطاعت أن ترسخ قدميها على قمة السينما العالمية، منافسة نظيرتها في مختلف بقاع الأرض.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ أوعية دموية يوضح أفضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين

منذ حوالي 7 ساعات

طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

منذ يوم

إصابة شيخ الأزهر بوعكة صحية فى فرنسا

منذ حوالي 11 ساعة

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

"حيلة المقاول الأجير".. بعد سرقة أموال الجيش هل يسعى محمد علي للجوء السياسي؟

المستشار خالد محجوب يفضح أكاذيب المقاول الأجير عن استراحة المعمورة

هل تبني الدولة قصور رئاسية سرية لم تعلن عنها؟.. الباز يجيب

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

أيام زمان

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

الصحة

كيفية فقدان وزنك دون التأثير على صحتك

"القرنية المخروطية".. مرض يهدد العيون مجهول الأسباب

احذر.. مشروبات الطاقة وبناء العضلات خطر على الكلى

علاج جديد لارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي

الرئيس نيوز

التونسيون يسقطون الإخوان.. والمرزوقي يعترف بالهزيمة

بعد خسارته في انتخابات تونس.. الشرق الإخوانية تزيل صورة "المرزوقي"

تونس.. نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصلت 45.2%

استشاري معلومات: "فيسبوك" يكسب 55 مليار دولار سنويا

منوعات

7 نصائح عملية لتحظى بالسعادة

حيلة بسيطة لقراءة الرسائل المحذوفة على واتساب

دبي تجمع 5 آلاف شركة من 140 دولة

النيران تلتهم معبدا في جبال الأورال الروسية

كشكول

"نصار" يعلن شروط المنحة الدراسية المخصصة للطلاب جامعة القاهرة.. تعرف عليها

"كشك" توقع مذكرة تسليم أصول 53 مدرسة تعليم مجتمعي

إالغاء توزيع منهج المجال الصناعي بالصفين الأول والثاني الثانوي

التعليم: ٥ مزايا لبرامج " الجدارات" المطبقة في المدارس الفنية

إسلام سياسي

القصة الكاملة لاختفاء "حلمي الجزار" عن الأنظار في تركيا

كواليس مؤتمر قادة التنظيم الدولي للإخوان في اسطنبول

داعية إخواني يفتح النار على مؤتمر الجماعة بتركيا

روحاني: دور الولايات المتحدة في سوريا داعم للإرهاب


زيت وسكر

لكبار السن.. علاقة ضعف السمع والإصابة بالخرف!

400 فرصة تدريبية لذوى الاحتياجات الخاصة.. التفاصيل!

مخابز الدقهلية تحت رقابة “التموين”

“صحة الشرقية” تعلن تضاعف نسبة الرضاعة الطبيعية بالمحافظة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل خرج «الوَحْش» عن السيطرة؟!
عمرو خالد
هكذا يكون وليّك الله
د. منى حلمى
تخويف مَنْ يجرؤ على الحفر تحت خنادق الدين العتيقة
د.أحمد الخميسى
أحمد عرابى.. أى تاريخ يحتاجه الوطن؟
المزيد

الثقافة

ليلة بورسعيدية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

الكاتبة العراقية ترانة زماني تستعد لطرح رواية "عقول الحياة"

بعد غد.. ندوة لمناقشة "شوارع السماء" بمكتبة مصر الجديدة

انطلاق أوركسترا "وتريات" بأوبرا الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك