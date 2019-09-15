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"اطلع قول أنا ضيعت فلوس الناس".. مقاول يرد على الأجير محمد علي (فيديو)

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:00 م
جريدة الدستور
أحمد عبد العزيز
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عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو لمقاول يعمل مع الجيش، والذي يفضح المقاول الأجير محمد علي، في كل أكاذيبه وادعائته الباطلة التي روجها عن وجود فساد في المؤسسة العسكرية.

ورد المقاول على الأجير محمد علي قائلا:" "اطلع قول أنا ضيعت فلوس الناس وساعدوني أرجعها تاني، والجيش اللي بيتعثر بيساعده لكن اللي بيسرق مش بيساعده وبياخد حق الناس منه".

وتابع: "أنت بتقول يا محمد كل واحد في الجيش بيراقب التاني يبقى هيسرق ازاي؟، الجيش بيعمل كتير عشان مصر، والمقاول بدل ما يكسب 2 مليون جنيه بيكسب 500 ألف مع الجيش، ودة كله للمصريين".

وواصل: "احنا مقاولين وشغالين لكن مشتريناش في اسبانيا ومارينا فلل، وعربيات لميسي وغيره، وعلى قد حالنا".

 

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