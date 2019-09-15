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تكنولوجيا

سامسونج تتحدى آيفون بميزة خطيرة في جالكسي نوت 10

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:33 م
جريدة الدستور
وكالات
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في تحد جديد بين عملاق صناعة التكنولوجيا الكوري الجنوبي سامسونج ونظيرة الأمريكي أبل، نشرت شركة سامسونج فيديو ترويجيا جديدًا يدعو مستخدمي هواتف آيفون من آبل إلى التبديل إلى أحدث هواتفها جالكسي نوت 10 (Galaxy Note 10) والإعجاب بميزة (Bokeh) ضمن الفيديو.

ويأتي الفيديو الترويجي الجديد من العملاقة الكورية الجنوبية في أعقاب إعلان شركة آبل عن أحدث هواتفها، (iPhone 11)؛ و(iPhone 11 Pro)؛ و(iPhone 11 Pro Max)، الأسبوع المنقضى.

وتحدت سامسونج هواتف آيفون 11 من خلال الفيديو الجديد، والذي يوضح أن كاميرا آيفون 11 غير قادرة على تلبية رغبات المستخدمين إلى حد كبير، قائلة: إن هاتف جالاكسي نوت 10 هو الأفضل في هذا المجال.

وحمل ترويج سامسونج –مدته 15 ثانية– عنوان "ركز على ما يهم مع (Live Focus Video) ضمن (Galaxy Note 10)"، والذي يحث المستخدمين على التركيز على ما يهم من خلال تسليط الضوء على ميزة ضمن الكاميرا لا تمتلكها هواتف آيفون الجديدة.

ويظهر من خلال الإعلان رجل وامرأة يقفان جنبًا إلى جنب، يحملان آيفون وجالاكسي نوت 10 على التوالي، ويلتقطان فيديو، وعلى عكس آيفون، فإن جالاكسي نوت 10 قادر على طمس خلفية الفيديو في الوقت الحقيقي للحصول على تأثير (Bokeh).

وبالرغم من أن أجهزة آيفون الحديثة لديها وضع (Portrait Mode) لتمويه خلفية الأشخاص والحيوانات الأليفة والكائنات في الصور، فإن آبل لا تقدم ميزة تأثير (Bokeh) ضمن الفيديو عبر تطبيق الكاميرا الأساسي.

ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون الحصول على طمس خلفية الفيديو إلى حد ما باستخدام تطبيقات كاميرا الجهات الخارجية، مثل (FiLMiC Pro).

وكانت سامسونج قد أصدرت هاتف جالاكسي نوت 10 في 23 أغسطس، بسعر يبدأ من 950 دولارًا، بينما يبدأ نموذج (iPhone 11 Pro) من سعر 999 دولارًا، مع فتح باب الطلبات المسبقة قبل توفره في المتاجر يوم الجمعة 20 سبتمبر.

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